Realizan la premiación del “Primer Concurso de Cuento Infantil: Educar a través de las palabras”, en el que participaron personas privadas de la libertad

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), en colaboración con Radio Educación, llevó a cabo la premiación del “Primer Concurso de Cuento Infantil: Educar a través de las palabras”.

Para esta primera edición se registraron 250 participantes de 10 Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO), los cuales, escribieron cuentos dirigidos al público infantil, con la finalidad de promover valores como respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, solidaridad y gratitud, favoreciendo la reflexión y el desarrollo emocional de una forma accesible, entretenida y constructiva.

Durante el evento, la directora general de Radio Educación, María Fernanda Tapia Conovi, expresó que este concurso “no solo refleja la importancia de la literatura y la educación como elementos fundamentales para el desarrollo humano, sino que también es una muestra de cómo la reinserción social puede encontrar en la creatividad una vía importantísima de prevención y esperanza de reintegración a la sociedad”.

El titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, dio a conocer que el próximo año el concurso se realizará en todos los sistemas penitenciarios estatales, con el objetivo de acercar la cultura a las personas privadas de la libertad en el país.

El tercer lugar fue para el cuento “Gordo, Fito y Clan”, escrito por una persona privada de la libertad del CEFERESO No. 17 en Michoacán; el segundo lugar lo obtuvo el cuento “El deseo de la oruga”, de un participante del CEFERESO No. 1 “Altiplano” y el primer lugar fue para el cuento “Lección 1”, de una persona en situación de reclusión del CEFERESO No. 11 en Sonora.

