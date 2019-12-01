Realizan jornada de reforestación en BLOQUE

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Al menos 40 árboles de especies nativas fueron plantados en las instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE por parte de autoridades municipales, representantes de la iniciativa privada y miembros de la comunidad tecnológica para fortalecer las áreas verdes de la ciudad y promover el cuidado del medio ambiente.

Guadalupe Espinoza de los Reyes, titular de la Secretaría de Medio Ambiente señaló que la administración municipal ha plantado más de 30 mil árboles con el apoyo de la ciudadanía y mantiene como meta superar los 40 mil durante este año. También resaltó que herramientas como el Botón Verde de la App Ciudad permiten dar seguimiento al cuidado y conservación de los árboles plantados.

María Cristina López Gómez, titular del Centro de Innovación y Tecnología, destacó que desde BLOQUE se impulsa una visión que integra la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la creatividad con el desarrollo sostenible, al promover proyectos que generan beneficios para las personas y el medio ambiente.

Federico de los Cobos y Vega, jefe de Gabinete, reconoció la participación de la ciudadanía y destacó que estas acciones fortalecen el compromiso colectivo con el cuidado del entorno y contribuyen a construir una ciudad con mayor calidad de vida para las futuras generaciones.

Señaló que durante la actividad se plantaron ejemplares de palo prieto, ceiba, guamúchil y palo zorro, donados por el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). “La jornada forma parte de las brigadas de reforestación que el municipio realiza durante julio para ampliar la infraestructura verde y contribuir a la conservación del entorno”.

Mencionó que la jornada participaron 50 voluntarios de FIQMA, de la secretaría de Medio Ambiente y de la comunidad de BLOQUE. Con estas acciones, el Municipio de Querétaro fortalece la colaboración entre ciudadanía, empresas y gobierno para impulsar una ciudad más verde, ordenada y sostenible.