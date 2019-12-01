Realizan convenio de colaboración el Congreso del Estado de Querétaro con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Para contar con el apoyo técnico y financiero del Paquete Fiscal de los 18 municipios de Querétaro, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado signó un convenio de colaboración con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), confirmó Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso Local.

Informó que la firma de este convenio busca aportar certeza a los actos que realiza esta comisión legislativa, con la colaboración y aportaciones de especialistas que conocen estos temas a detalle, por el tiempo que llevan trabajando en la materia, ya que eso les permite tomar decisiones más cercanas y justas, buscando que los valores comerciales se acerquen a los valores fiscales, para proteger la plusvalía del patrimonio de los ciudadanos.

“Mi formación profesional, así como el compromiso que tengo es fortalecer la planeación y la contribución en mi estado. Creo firmemente en la importancia de cuidar las finanzas públicas y estoy a favor de que Querétaro siga siendo un ejemplo a nivel nacional por su manejo responsable y ordenado de los recursos, sumado a la transparencia, muestra de ello -mencionó- la Auditoría Superior de Federación varios años consecutivos nos ha dado el honor a Querétaro de tener cero observaciones, lo cual es un privilegio por las finanzas sanas que han llevado a la entidad a tener una mejor calidad de vida”.

Explicó que este convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la ESFE y la Comisión de Planeación y Presupuesto de este Congreso, con el propósito de realizar estudios y emitir opiniones técnicas de manera general en materia de fiscalización y de forma específica respecto a las iniciativas de Leyes de Ingresos de los 18 municipios del estado para el ejercicio fiscal 2026; propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de los municipios para 2026; y las iniciativa de Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los municipios de la entidad para el ejercicio 2026.

“De la colaboración en general, al proporcionar la información financiera de los entes públicos; así como el apoyo en la elaboración de los estudios y opiniones técnicas que se requieran, para la preparación de los proyectos de dictamen de la Comisión en estas materias”.

Agradeció la asistencia y participación del auditor superior del estado, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, por el acompañamiento y apoyo para este importante trabajo, así como la Secretaría de Finanzas del Estado y a Gustavo Leal Maya, a través de Paulina Samperio Pérez, subsecretaria, y a la Lic. Diana Taboada Coutiño.

“Gracias por el acompañamiento desde ahora hasta la aprobación del paquete fiscal el 15 de diciembre”.