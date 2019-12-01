Realiza la FGE curso en línea sobre técnicas de entrevista para niñas, niños y adolescentes

Realiza la FGE curso en línea sobre técnicas de entrevista para niñas, niños y adolescentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 15:52:17
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo el curso en línea denominado “Técnica de entrevista para niñas, niños y adolescentes”, dirigido a fortalecer las habilidades del personal en la atención de este sector de la población, ello en el marco del programa semanal de capacitación.

Sobre el particular se informó que el objetivo de esta capacitación fue dotar a la triada investigadora de herramientas necesarias para realizar entrevistas efectivas, respetuosas y acordes al desarrollo de las infancias y adolescencias, en apego a los protocolos y la normativa vigente, garantizando en todo momento un enfoque de derechos humanos.

La actividad estuvo dirigida a integrantes de la triada investigadora, así como a personal administrativo y de estructura, logrando la participación de 250 servidoras y servidores públicos.

La capacitación fue impartida por Guadalupe Citlali Tapia Díaz, Ministerio Público con amplia trayectoria y especializada en justicia integral para adolescentes, quien compartió conocimientos teóricos y prácticos enfocados en la correcta intervención institucional en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

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