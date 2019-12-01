Realiza el municipio de Querétaro la primera audiencia pública

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:29:25

Querétaro, Querétaro, a 20 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la primera audiencia pública para tratar temas relacionados con la movilidad en la demarcación, donde estuvieron presentes funcionarios de primer nivel de distintas dependías, así como representantes de distintos colectivos especialistas en el tema.

Macías Olvera calificó como un acto histórico este encuentro con las organizaciones civiles para atender los temas de cultura vial, movilidad y desplazamiento peatonal para privilegiar en corto, mediano y largo plazo la pirámide de movilidad.

“Es un hecho histórico en el municipio de Querétaro, gracias a ustedes, a la sociedad civil, porque hoy mi reconocimiento y creo que el reconocimiento de la sociedad debe de ser a ustedes, a la sociedad civil organizada, porque hoy, por primera vez, se utiliza un instrumento enmarcado en la ley y en una reglamentación destinada para estos fines, que se tienen que traducir en propuestas y en acciones concretas realizables al corto, mediano y largo plazo”, dijo.

Mencionó que el municipio de Querétaro cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles para realizar el análisis de viabilidad vial, financiera y jurídica de las propuestas presentadas, y poder construir en conjunto de las sociedad civil organizada mejoras para movilidad.

Por su parte, los representes de los colectivos, encabezados por la alcaldesa de la bicicleta, de Querétaro, María del Mar Covarrubias Castro, nombrada por la organización BYCS; presentaron diversas propuestas enfocadas en el diseños amigables para los peatones, personas con discapacidad y ciclistas.

Además pidieron más atenciones en temas como el alumbrado público y la reasignación de recursos económicos para mejorar la seguridad peatonal y pública en zonas altamente caminadas.