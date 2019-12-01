Realiza con éxito, Adriana Hernández, onceava Carrera Rosa 

La Piedad, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Con un llamado a la prevención y de solidaridad, la ex diputada local Adriana Hernández Íguiñez realizó con éxito la onceava edición de la Carrera Rosa en el municipio de La Piedad, con una participación superior a las 600 personas.

Esta actividad, que surge a iniciativa de la ex legisladora y su experiencia personal frente a este padecimiento, se logró gracias a la coordinación con autoridades de dicho municipio y diversos aliados que se han sumado a esta propuesta a lo largo de esta última década.

“El cáncer no respeta edad, condición social ni género, todos debemos de cuidarnos y claro que esta es una Carrera Rosa por la lucha contra el cáncer de mama, pero es muy importante que todas y todos nos cuidemos, nos revisemos a tiempo y que ayudemos a quienes no tienen esa posibilidad de que lo hagan, porque podemos salvar la vida”, señaló Hernández Íñiguez, en su mensaje previo al arranque de la carrera.

Ante cientos de piedadenses, habitantes de la región, amigos y familiares, la ex legisladora recordó que en 2024 se logró una importante donación de trenzas para el Teletón y adelantó que en este mismo mes se realizará un “trenzatón”, el próximo 18 de octubre en Uruapan y, posteriormente, el 26 de octubre una Carrera Rosa en Puruándiro.

“Esta carrera, cada paso que demos, cada caminada que estemos haciendo con nuestras familias, es por la vida, es mandar un mensaje de luz y de ánimo a quienes están padeciendo esta enfermedad, a quienes ya lograron superarla y también a quienes no pudieron lograr la batalla pero que, desde donde quiera que estén, nos acompañan y seguramente están contentos porque estamos haciendo esto”, añadió.

Fueron más de 600 personas las que participaron en esta edición número 11 de la Carrera Rosa, la cual, a lo largo de los años, Adriana Hernández ha logrado consolidar y llevarla a un importante número de municipios, incluyendo Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro, Chilchota, Jacona, San Juan Nuevo, Hidalgo y Zamora, además de una carrera Binacional en la ciudad de Woodland, California, en Estados Unidos, durante 2022, entre otras.

Cabe destacar que acompañaron a Adriana Hernández autoridades municipales, tanto de La Piedad, como de los municipios de la región; entre ellos, el presidente municipal de Numarán, José Díaz Camarena; así como la legisladora del distrito, Vanesa Caratachea, además de los directores del Centro de Salud y del Hospital Regional de La Piedad; así como representantes de diversas organizaciones civiles con las que se ha trabajado de la mano durante estos últimos años; y familiares de la ex legisladora.