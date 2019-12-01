Raúl Zepeda refrenda atención y respaldo institucional a mezcaleros de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Bajo una política de gobernabilidad basada en el diálogo con los sectores productivos, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, se reunió con integrantes de la Unión de Mezcaleros de Michoacán. El encuentro permitió escuchar y dar seguimiento a los planteamientos de las y los productores del sector en la entidad.

En la reunión se revisaron líneas de trabajo para fortalecer al sector mezcalero como actividad estratégica. Se puso énfasis en el ordenamiento, promoción y proyección turística de la industria, así como en la preservación de su identidad cultural, bajo criterios de certeza y seguridad para quienes visitan las regiones productoras.

También se planteó la importancia de fortalecer la industria del agave mediante el desarrollo de subproductos como miel de agave, probióticos y otros derivados, con el fin de diversificar la cadena productiva, generar valor agregado y ampliar las oportunidades económicas para las comunidades productoras del estado.

Raúl Zepeda estableció el compromiso de impulsar la promoción turística del mezcal y la protección de sus productores, lo que incluye el acompañamiento de la Policía Turística en las rutas mezcaleras. Además, se comprometió a convocar una reunión interinstitucional con las secretarías de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, a fin de brindar un impulso coordinado a la producción de agave en el estado.