Raúl Zepeda descarta buscar la gubernatura de Michoacán en el 2027

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 16:56:40

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2025.- Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, descartó buscar la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2027, en el que se renovará la titularidad del Ejecutivo estatal, presidencias municipales y diputaciones locales y federales.

En encuentro con medios de comunicación, el responsable de la política interna del estado afirmó que no está entre sus intereses personales aspirar a la titularidad del Ejecutivo michoacano, pese a los señalamientos que lo colocan como posible perfil rumbo a la sucesión.

Al ser cuestionado sobre su aparición en encuestas de preferencia, Zepeda Villaseñor explicó que esta situación responde a una práctica histórica de medir al titular de la Secretaría de Gobierno como posible candidato a la gubernatura, sin que ello implique una aspiración personal.

Cabe recordar que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha reiterado que la próxima titularidad del Ejecutivo estatal recaerá en una mujer.

Raúl Zepeda Villaseñor fue nombrado secretario de Gobierno el 7 de agosto del 2025, tras la salida de Carlos Torres Piña, y cuenta con formación en Administración de Empresas, además de haberse desempeñado como secretario particular del gobernador desde el inicio de la administración estatal.