Raúl Morón se perfila como el favorito para encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán 

Morelia, Mich., a 28 de octubre de 2025.- Raúl Morón Orozco se consolida como el perfil más fuerte dentro de Morena y el amplio favorito para convertirse en el próximo gobernador de Michoacán, de acuerdo al más reciente estudio de LaEncuesta.mx, en donde analizó cada uno de los estados en juego en la contienda electoral del 2027.

El estudio revela que Morena mantiene una ventaja significativa con el 35.6% de las preferencias, seguido por el PAN con 24.3%, Movimiento Ciudadano con 12.9% y el PRI con 10.1%. Dentro del partido guinda, la encuesta posiciona a Raúl Morón con 38.4% de apoyo entre quienes preferirían que él sea el candidato, muy por encima de Fabiola Alanís (23.4%) y Gladyz Butanda (16.7%).

Estos resultados confirman la fortaleza política y el respaldo ciudadano con que cuenta Morón Orozco en todo el estado, producto de su trayectoria como servidor público cercano a la gente, su compromiso con la transformación, su llamado constante a la unidad como motor del desarrollo de Michoacán y su cercanía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Con una ventaja sostenida en los sondeos internos y el liderazgo que ha mostrado en los distintos sectores sociales, Raúl Morón se perfila como el abanderado natural de Morena y el favorito para encabezar el próximo gobierno estatal, en un escenario donde la fuerza guinda mantiene la delantera rumbo a las elecciones.