Raúl Morón: "Se ha intentado trastocar los principios de Morena"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 15:23:18
Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- En el marco de las declaraciones de Luisa María Alcalde, líder nacional  de Morena sobre el método de selección de candidatos  para 2027, el senador Raúl Morón Orozco, dijo esperar que todos acaten las reglas debido a que se ha intentado trastocar los principios del partido guinda.

"Es la encuesta la que determine, la encuesta abierta a la sociedad, toda, no encuesta a Morena, sino a todos los michocanos y las michocanas y eso es lo que se ha venido reivindicando aquí y en todo el país. entonces, yo digo, lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer, está totalmente fuera de los preceptos que tiene Morena y trastocando los principios de Morena, entonces, yo digo que ha sido muy clara la presidenta", apuntó en entrevista el legislador federal.

El ex edil moreliano también expresó  que todos se remitan  a hacer trabajo político de manera transparente, sin ofender a nadie, sin denostar a nadie.

Comentó que también los líderes del partido deben actuar de manera institucional , sin respaldar , ni privilegiar a nadie.

Afirmó que está se dedica a trabajar con su propio plan y estrategia en conjunto  con su equipo. y nunca se ha sentido víctima de ninguna situación.

"Estoy acostumbrado a trabajar, estoy trabajando, tengo una ruta, tengo un plan, tengo una estrategia y el equipo todo está trabajando con ese plan, con esa estrategia", señaló Morón Orozco.

Noventa Grados
