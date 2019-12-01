Ola de violencia apaga el Grito en Sinaloa: Por segundo año Culiacán se queda sin fiestas patrias

Culiacán, Sin., a 14 de septiembre de 2025.- Lo que debía ser una noche de fiesta y orgullo nacional se convirtió en una muestra más del poder de la violencia en Sinaloa: el gobierno estatal canceló los festejos patrios en Culiacán, incluida la tradicional verbena del 15 de septiembre, tras varios meses de una ola de violencia que ha sembrado el terror en la región.

El gobernador Rubén Rocha Moya admitió que no existen condiciones para garantizar la seguridad de miles de asistentes. Por ello, en lugar de música, pirotecnia y algarabía, este año la capital sinaloense tendrá apenas un acto protocolario silencioso dentro de Palacio de Gobierno, con autoridades y una escolta militar.

Tras un año con jornadas completas de balaceras, homicidios, robos, incendios de vehículos y negocios, bloqueos y secuestros, la violencia no solo apagó el espíritu de los sinaloenses, sino también la celebración más simbólica del calendario mexicano.

La decisión evidencia cómo la violencia logró silenciar a toda una ciudad en el día más patriótico, marcando un precedente insólito: por primera vez en décadas, Culiacán enfrentará el aniversario de la Independencia sin festejos masivos, bajo el resguardo de operativos militares que patrullarán las calles en un ambiente de tensión y zozobra.