Ola de violencia apaga el Grito en Sinaloa: Por segundo año Culiacán se queda sin fiestas patrias

Ola de violencia apaga el Grito en Sinaloa: Por segundo año Culiacán se queda sin fiestas patrias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 18:31:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sin., a 14 de septiembre de 2025.- Lo que debía ser una noche de fiesta y orgullo nacional se convirtió en una muestra más del poder de la violencia en Sinaloa: el gobierno estatal canceló los festejos patrios en Culiacán, incluida la tradicional verbena del 15 de septiembre, tras  varios meses de una ola de violencia que ha sembrado el terror en la región.

El gobernador Rubén Rocha Moya admitió que no existen condiciones para garantizar la seguridad de miles de asistentes. Por ello, en lugar de música, pirotecnia y algarabía, este año la capital sinaloense tendrá apenas un acto protocolario silencioso dentro de Palacio de Gobierno, con autoridades y una escolta militar.

Tras un año con jornadas completas de balaceras, homicidios, robos, incendios de vehículos y negocios, bloqueos y secuestros, la violencia no solo apagó el espíritu de los sinaloenses, sino también la celebración más simbólica del calendario mexicano.

La decisión evidencia cómo la violencia logró silenciar a toda una ciudad en el día más patriótico, marcando un precedente insólito: por primera vez en décadas, Culiacán enfrentará el aniversario de la Independencia sin festejos masivos, bajo el resguardo de operativos militares que patrullarán las calles en un ambiente de tensión y zozobra.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ola de violencia obliga a Zinapécuaro a cancelar Fiestas Patrias: miedo y fuego empañan el Grito de Independencia en Michoacán 
Se escondía en Morelia chofer de autobús que mató a 10 personas por intentar ganarle al tren en Atlacomulco: Autoridades de Michoacán y Edomex lo ubican y detienen
Motociclista pierde la vida al accidentarse en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
En Jacona, Michoacán: Hombre resulta herido en explosión de gas LP en la colonia El Alejandreño
Más información de la categoria
Ola de violencia obliga a Zinapécuaro a cancelar Fiestas Patrias: miedo y fuego empañan el Grito de Independencia en Michoacán 
Se escondía en Morelia chofer de autobús que mató a 10 personas por intentar ganarle al tren en Atlacomulco: Autoridades de Michoacán y Edomex lo ubican y detienen
Ola de violencia apaga el Grito en Sinaloa: Por segundo año Culiacán se queda sin fiestas patrias
Gobierno de Morelia consolida creación de Parque Urbano en Xangari
Comentarios