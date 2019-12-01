Gobierno de Morelia consolida creación de Parque Urbano en Xangari

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Con el propósito de seguir beneficiando a las y los morelianos con más obras en espacios públicos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado de la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, sostuvo una reunión con el director del Patrimonio Estatal, Ricardo Bernal Vargas, y la subdirectora de Bienes Inmuebles, Marcela Rangel Calderón. En este encuentro se formalizó un contrato de comodato entre el Gobierno de Morelia y el Gobierno del Estado, asegurando un terreno idóneo para un proyecto urbano.

Este acto jurídico forma parte de los proyectos del programa de Presupuesto Participativo, en el que se promueve la visión ciudadana en trabajo conjunto con la autoridad municipal, enfocado en la recuperación y rehabilitación de espacios públicos. El proyecto destacado es la creación de un Parque Urbano en el fraccionamiento Xangari, con una superficie superior a los 6,000 metros cuadrados.

Este espacio contempla: Mejoramiento integral del área; Instalación de juegos infantiles; Creación de un gimnasio al aire libre; Renovación de canchas de fútbol y basquetbol.

El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5 años, consolidando un esfuerzo conjunto para beneficiar a la ciudadanía mediante la recuperación de espacios públicos que promuevan la convivencia, el deporte y la recreación.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el bienestar de las y los morelianos, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para dignificar los espacios públicos en nuestra ciudad.