Raúl Morón representa el liderazgo para construir el triunfo de la 4T en Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 09:44:08

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez reconoció el liderazgo y trayectoria que Raúl Morón Orozco ha aportado a la construcción de la Cuarta Transformación en Michoacán.

Barragán señaló que Morón representa décadas de lucha social, magisterial y política, así como una estructura territorial y un liderazgo que deben ser valorados en cualquier definición sobre el futuro de la transformación en Michoacán.

“Raúl Morón no es un liderazgo improvisado. Es un hombre que ha dedicado décadas a construir desde la izquierda, que ha acompañado las causas sociales y que mantiene una interlocución política con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia y su liderazgo son fundamentales para el proyecto de transformación de Michoacán”, expresó.

El legislador sostuvo que Morón ha sido blanco de una campaña sistemática de descalificación política que, a su juicio, fue impulsada desde Casa Michoacán. Señaló que existen elementos que ameritan una revisión seria sobre el uso de estrategias de comunicación orientadas a denostar, desgastar y socavar liderazgos políticos, por lo que consideró indispensable esclarecer responsabilidades y evitar que prácticas de guerra sucia interfieran en las decisiones internas del movimiento.

“No podemos hablar de unidad mientras existan heridas abiertas. Si queremos llegar fuertes al 2027, debemos revisar lo ocurrido, garantizar piso parejo y reconocer el peso político y social de Raúl Morón. La unidad verdadera se construye con respeto, justicia y reglas claras; no se decreta”, afirmó.

Barragán planteó que todavía existe la oportunidad de construir un gran acuerdo político entre Morena, PT y Partido Verde, en el que prevalezca la competitividad electoral y, sobre todo, el interés superior de Michoacán. En ese sentido, propuso valorar para febrero un mecanismo transparente, incluyendo la posibilidad de una encuesta espejo entre Morena y PT, que permita medir con reglas previamente acordadas quién cuenta con mayor respaldo ciudadano para encabezar la candidatura al Gobierno del Estado.

Finalmente, Barragán convocó a dejar atrás las confrontaciones internas y asumir la responsabilidad histórica que representa 2027.

“Tenemos que caminar juntos Morena, PT, Verde, liderazgos sociales, militancia y ciudadanía. Nadie sobra. Es tiempo de reconciliar, sumar y construir. Raúl Morón tiene mucho que aportar y estamos convencidos de que puede encabezar un gran proyecto de unidad para que la Cuarta Transformación siga avanzando en Michoacán”, concluyó.