Raúl Morón Orozco: Las bases serán protagonistas de la profundización de la 4T en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 20:03:41

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Con la participación de liderazgos sociales, mujeres, jóvenes, promotores comunitarios y representantes de diversos municipios del estado, se realizó en Morelia el encuentro estatal “Somos Michoacán en Movimiento”, un espacio de organización ciudadana orientado a fortalecer la participación social y la articulación territorial en Michoacán.

El evento reunió a más de 1,800 personas provenientes de distintas regiones del estado, consolidándose como una muestra de organización y compromiso ciudadano con el proceso de transformación que vive el país.

Durante la jornada se llevó a cabo una Asamblea Informativa, en la que participó como invitado especial el senador Raúl Morón Orozco, quien se perfila como Coordinador Estatal de los Comités de la Transformación en el estado de Michoacán de Ocampo.

En su mensaje, Morón destacó que la unidad, la organización territorial y la participación de las bases serán fundamentales para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

“La transformación de Michoacán requiere unidad, organización y compromiso con la gente. Debemos seguir trabajando para profundizar la Cuarta Transformación y respaldar las reglas que ha aprobado nuestro partido para garantizar una competencia justa”, expresó.

El senador subrayó además que el proceso organizativo continúa avanzando en el estado.

“Muy pronto tendremos Coordinador e iniciaremos una nueva etapa de trabajo con la participación de todas y todos.”

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Manuel López Meléndez: organización y participación ciudadana

El coordinador del encuentro, Manuel López Meléndez, destacó que el evento representa el esfuerzo colectivo de ciudadanos que trabajan diariamente en sus comunidades.

“Michoacán está en movimiento porque su gente decidió participar, organizarse y asumir un papel activo en la transformación de nuestro estado. Este encuentro demuestra que existe una ciudadanía comprometida, organizada y con voluntad de construir un mejor futuro para todos.”

En su discurso, López Meléndez saludó la presencia de los referentes de más de 30 municipios, así como de encargados de secciones, colonias y barrios, quienes —dijo— están listos para llevar el mensaje del senador Raúl Morón y de la Cuarta Transformación a cada rincón de Michoacán.

López Meléndez subrayó que el objetivo del movimiento es fortalecer la participación social, escuchar a las comunidades y consolidar estructuras territoriales que impulsen el desarrollo y la transformación del estado.

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Un movimiento ciudadano en expansión

El encuentro “Somos Michoacán en Movimiento” forma parte de un proceso de organización social que busca fortalecer la participación ciudadana en distintos municipios del estado, promoviendo la unidad, el diálogo comunitario y el compromiso con el desarrollo de Michoacán.

Los organizadores informaron que en las próximas semanas continuarán los encuentros territoriales y las actividades de organización en diversos municipios del estado, consolidando una red ciudadana que impulse la transformación social y política en la entidad.