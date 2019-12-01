Raúl Morón garantiza triunfo de Morena en Michoacán: JC Barragán

Raúl Morón garantiza triunfo de Morena en Michoacán: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 16:42:37
Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán expresó su respaldo total al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y reconoció el liderazgo del senador Raúl Morón, a quien calificó como una pieza clave para consolidar el triunfo de Morena en el estado.

Barragán destacó que el Plan Michoacán representa una ruta clara para devolver la paz a la entidad, al combinar acciones firmes en materia de seguridad con políticas sociales que atienden de fondo las causas de la violencia, fortaleciendo a las familias de la puerta de la casa hacia adentro.

“Morena tiene proyecto, tiene rumbo y tiene liderazgos con autoridad moral y trabajo territorial. Raúl Morón ha demostrado con hechos que sabe gobernar, que sabe dar resultados y que sabe caminar junto al pueblo. Con él, el triunfo de Morena en Michoacán está garantizado”, afirmó el legislador.

El diputado subrayó que la unidad del movimiento es fundamental para que el Plan Michoacán se traduzca en resultados reales, por lo que llamó a todas y todos los actores políticos a sumar, dejar de lado intereses personales y trabajar con un solo objetivo, el bienestar del pueblo michoacano.

Finalmente, Barragán reiteró que Morena es un movimiento del pueblo y para el pueblo, y que con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo de liderazgos como Raúl Morón, Michoacán avanza con paso firme hacia un futuro de paz, justicia y desarrollo con dignidad.

Noventa Grados
