Raúl Morón, el gran aliado del campo michoacano 

Zamora, Michoacán, a 08 de agosto de 2025.- "Soy un aliado del campo, es mi origen y tengo la convicción de honrarlo", aseguró el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, en un encuentro con productores de diversos cultivos y académicos de la región de occidente, celebrada en el municipio de Zamora.

Consciente del potencial con el que cuenta el campo michoacano, así como los retos que enfrenta para incrementar su producción, el senador expresó que ha hecho propia la lucha del sector, por lo cual escuchó sus problemáticas y propuso trabajo coordinado para solucionarlas.

Al celebrarse el encuentro en las instalaciones del Colegio de Michoacán, Raúl Morón destacó que, de concretarse la tecnificación del campo, se logrará una mayor producción, uso de recursos y la sustentabilidad de la tierra.

El senador indicó que lograr estos objetivos es viable a través de la aplicación del Plan México, que tiene entre sus planteamientos asegurar el abasto de alimentos en el país, a través de estímulos a los sectores, por lo cual el campo de Michoacán jugará un papel importante.

En la reunión se dieron cita productores de cultivos como fresa, zarzamora, frambuesa, maíz y lenteja, así como académicos de diferentes especialidades de toda la entidad.

Previo al encuentro con productores, el legislador diálogo con el Consejo del Colegio de Michoacán (COLMICH), al que planteó la posibilidad de construir un vínculo con sectores productivos como el del campo, en aras de impulsar su desarrollo económico, mejorar cultivos y brindar apoyo a la tecnificación del campo.

En dicha reunión, además de los representantes del COLMICH también estuvieron presentes académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como del Colegio de Postgraduados, quienes además de aportar ideas para lograr los objetivos mencionados, reconocieron que es la primera ocasión en alrededor de una década que un legislador acude a sus instalaciones y entabla lazos de colaboración con la institución.