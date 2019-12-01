Muerte de la maestra Irma Hernández fue por tortura y agresiones, confirman autoridades

Ciudad de México, a 12 de agosto 2025.- Tortura y agresiones fueron las causas muerte de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien fue privada de la libertad en Veracruz, el pasado mes de julio por un grupo del crimen organizado al negarse a pagar una cuota de cobro de piso, según informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el servidor federal comentó que la docente fue agredida, torturada y violentada previo a ser asesinada por sus captores; no obstante, solicitó a la representación social en Veracruz que amplíe la información brindada a su dependencia.

"La Fiscalía de Veracruz ha llevado este asunto, les toca a ellos. Ellos han estado dando los resultados y nosotros les vamos a pedir que por favor los amplíen en todo lo posible para que ustedes tengan esa información", comentó el fiscal general Gertz Manero.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, precisó que la víctima falleció a consecuencia de la “agresión, tortura y violencia ejercida” durante su cautiverio que inició el 18 de julio.

Cabe recordar que, tras darse a conocer la muerte de la profesora jubilada, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García comentó que la causa de muerte de Irma Hernández Cruz fue un infarto tras ser violentada, de acuerdo con personal forense.