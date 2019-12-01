Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:22:16

Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- El lunes 11 de agosto de 2025 se registraron diversos operativos en varios estados del país que dejaron decenas de personas detenidas, armas aseguradas y drogas incautadas.

En Chiapas, un operativo en Cintalapa y Jiquipilas terminó con la detención de 56 policías municipales.

Las autoridades también aseguraron un rancho, cuatro inmuebles, nueve vehículos y varios animales, entre ellos un jaguar.

En Chihuahua, cuatro personas fueron arrestadas en Ciudad Madera con tres armas largas, cargadores, cartuchos, un casco de fragmentación y un vehículo. En Colima, un detenido en Manzanillo portaba 119 envoltorios con metanfetamina y dos con marihuana.

En Oaxaca, en Pinotepa Nacional, fueron capturadas ocho personas vinculadas a la policía municipal y a centros de seguridad del municipio, acusadas de tener “cuentas espejo”. En Juchitán de Zaragoza se incautaron 210 dosis de metanfetamina en la vía pública.

En Sinaloa, se localizaron vehículos, armas, placas balísticas y droga en distintas zonas de Culiacán. En un secadero del ejido El Guayabito se hallaron 150 kilos de marihuana. En Navolato, cuatro personas fueron detenidas con armas, chalecos tácticos, droga y ponchallantas.

En Sonora, un cateo en Cajeme permitió asegurar miles de dosis de marihuana y metanfetamina, además de armas y cartuchos. En Hermosillo se confiscaron más drogas y un vehículo.

En Tabasco, dos personas fueron arrestadas en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Centro, con armas, droga, dinero y un vehículo. En Tamaulipas, en el poblado Las Palmas, se aseguró un vehículo con blindaje artesanal.

En Culiacán, Sinaloa, se descubrieron cinco áreas usadas para fabricar drogas sintéticas, donde se incautaron más de 3 mil 500 litros y 25 kilos de químicos, junto con equipo especializado para su producción.