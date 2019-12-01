Fiscalía de Guanajuato investiga brutal acto contra un gato cometido por estudiantes durante prácticas en Pénjamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 11:17:22

Pénjamo, Guanajuato, a 12 agosto 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer un caso de crueldad animal que ha generado repudio social, luego de que se denunciara que estudiantes del área de Criminología del plantel Educem, en Pénjamo, hicieron explotar un gato durante una práctica académica.

Según los primeros reportes, los jóvenes habrían colocado pólvora en el cuerpo del animal y posteriormente lo detonaron, mientras grababan el hecho. Las imágenes y videos circularon masivamente en redes sociales, provocando indignación y rechazo generalizado.

En las grabaciones se observa a uno de los participantes vistiendo bata blanca, mientras el felino, envuelto en humo, es destrozado por la explosión. Organizaciones defensoras de animales han calificado el material como estremecedor y han exigido sanciones ejemplares contra los responsables.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, condenó enérgicamente el acto y llamó a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la investigación. “Es inaceptable cualquier expresión de violencia hacia los animales; no debemos tolerar ni normalizar este tipo de conductas”, manifestó.

Diversas agrupaciones protectoras de animales en Pénjamo reiteraron la necesidad de que el caso se resuelva con celeridad y que se sienten precedentes legales que eviten la repetición de hechos similares.

La Fiscalía estatal continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad de los implicados y garantizar que este acto no quede impune, en concordancia con la legislación vigente en materia de maltrato animal.