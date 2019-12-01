Fiscalía de Guanajuato investiga brutal acto contra un gato cometido por estudiantes durante prácticas en Pénjamo

Fiscalía de Guanajuato investiga brutal acto contra un gato cometido por estudiantes durante prácticas en Pénjamo
Fiscalía de Guanajuato investiga brutal acto contra un gato cometido por estudiantes durante prácticas en Pénjamo
Fiscalía de Guanajuato investiga brutal acto contra un gato cometido por estudiantes durante prácticas en Pénjamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 11:17:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pénjamo, Guanajuato, a 12 agosto 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer un caso de crueldad animal que ha generado repudio social, luego de que se denunciara que estudiantes del área de Criminología del plantel Educem, en Pénjamo, hicieron explotar un gato durante una práctica académica.

Según los primeros reportes, los jóvenes habrían colocado pólvora en el cuerpo del animal y posteriormente lo detonaron, mientras grababan el hecho. Las imágenes y videos circularon masivamente en redes sociales, provocando indignación y rechazo generalizado.

En las grabaciones se observa a uno de los participantes vistiendo bata blanca, mientras el felino, envuelto en humo, es destrozado por la explosión. Organizaciones defensoras de animales han calificado el material como estremecedor y han exigido sanciones ejemplares contra los responsables.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, condenó enérgicamente el acto y llamó a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la investigación. “Es inaceptable cualquier expresión de violencia hacia los animales; no debemos tolerar ni normalizar este tipo de conductas”, manifestó.

Diversas agrupaciones protectoras de animales en Pénjamo reiteraron la necesidad de que el caso se resuelva con celeridad y que se sienten precedentes legales que eviten la repetición de hechos similares.

La Fiscalía estatal continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad de los implicados y garantizar que este acto no quede impune, en concordancia con la legislación vigente en materia de maltrato animal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumentan 148% casos de extorsión en Tamaulipas
Aprehenden a presunto secuestrador de albañil en Zinapécuaro, Michoacán; la víctima logró escapar ante el riesgo inminente de muerte
Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Más información de la categoria
Autoridades atienden inundación en la colonia Cuauhtémoc de Celaya; más de 100 viviendas afectadas
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Muerte de la maestra Irma Hernández fue por tortura y agresiones, confirman autoridades
Se entregan a las autoridades dos jóvenes acusados de agredir sexualmente a “su amiga” Susan en Campeche; falta uno
Comentarios