Se entregan a las autoridades dos jóvenes acusados de agredir sexualmente a “su amiga” Susan en Campeche; falta uno

Campeche, Campeche, 12 de agosto del 2025.- Dos jóvenes que son señalados de agredir sexualmente a una mujer, identificada como Susan, se entregaron de manera voluntaria a autoridades estatales, en Campeche.

La entrega de los jóvenes se realizó en compañía de sus abogados fue registrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, que en la previa había emitido órdenes de aprehensión como parte de la investigación que se mantiene activa.

"Con esta acción, la fiscalía da cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la autoridad competente, consistente en la orden de aprehensión en contra de los mencionados, con el propósito de garantizar la debida procuración de justicia", aseveró el organismo a través de un comunicado.

Cabe recordar que durante la noche del 30 de marzo de 2025, Susan Saravia salió de fiesta en Campeche con sus amistades y en el desarrollo de la madrugada del día siguiente, según la denuncia pública, fue violada en grupo por tres muchachos identificados como Ángel 'N', Jorge 'N' y Yeshua 'N'.

"Yo no salí con desconocidos, uno de ellos era mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo, confiaba en él. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron", dijo Susan, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche.