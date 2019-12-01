Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:47:55

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 12 de agosto 2025.- Dos elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) identificados como Miguel Eduardo Gallegos Salas, de 31 años y Rigoberto Pulido Escobedo, de 32 años, fueron ultimados a tiros cuando custodiaban a un supuesto empresario en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información oficial, los uniformados fueron asesinados en el cruce de las calles Vía Cabaña y Paseo de Aragón, del fraccionamiento Vilago Residencial en Ciudad Juárez, en lo que en un principio parecía ser un intento de secuestro en contra de la persona a la que brindaban protección.

No obstante, horas después se confirmó que el ataque iba dirigido a un hombre identificado como Ulises Nache Trujillo, quien murió en el la agresión armada.

Según información extraoficial, la persona que era custodiada por los agentes era un empresario y en otras versiones ha trascendido que es líder de un grupo criminal en la ciudad fronteriza.

Por su parte la SSPM señaló que ambos elementos se encontraban en su día de descanso cuando fueron asesinados.