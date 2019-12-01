Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez

Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:47:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 12 de agosto 2025.- Dos elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) identificados como Miguel Eduardo Gallegos Salas, de 31 años y Rigoberto Pulido Escobedo, de 32 años, fueron ultimados a tiros cuando custodiaban a un supuesto empresario en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información oficial, los uniformados fueron asesinados en el cruce de las calles Vía Cabaña y Paseo de Aragón, del fraccionamiento Vilago Residencial en Ciudad Juárez, en lo que en un principio parecía ser un intento de secuestro en contra de la persona a la que brindaban protección.

No obstante, horas después se confirmó que el ataque iba dirigido a un hombre identificado como Ulises Nache Trujillo, quien murió en el la agresión armada.

Según información extraoficial, la persona que era custodiada por los agentes era un empresario y en otras versiones ha trascendido que es líder de un grupo criminal en la ciudad fronteriza.

 Por su parte la SSPM señaló que ambos elementos se encontraban en su día de descanso cuando fueron asesinados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumentan 148% casos de extorsión en Tamaulipas
Aprehenden a presunto secuestrador de albañil en Zinapécuaro, Michoacán; la víctima logró escapar ante el riesgo inminente de muerte
Ultiman a dos policías que custodiaban a supuesto empresario, en Ciudad Juárez
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Más información de la categoria
Autoridades atienden inundación en la colonia Cuauhtémoc de Celaya; más de 100 viviendas afectadas
Operativos en 8 estados dejan decenas de detenidos, armas, estupefacientes y hasta un jaguar asegurado
Muerte de la maestra Irma Hernández fue por tortura y agresiones, confirman autoridades
Se entregan a las autoridades dos jóvenes acusados de agredir sexualmente a “su amiga” Susan en Campeche; falta uno
Comentarios