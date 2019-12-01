Autoridades atienden inundación en la colonia Cuauhtémoc de Celaya; más de 100 viviendas afectadas

Celaya, Guanajuato, 12 de agosto del 2025.- Personal de Protección Civil, Bomberos, Jumapa, Obras Públicas y Servicios Municipales trabajó de manera coordinada desde la madrugada del martes para atender la inundación que afectó a la colonia Cuauhtémoc, donde el agua alcanzó niveles de hasta 1.20 metros en la zona más baja y provocó daños en más de 100 viviendas.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, informó que la emergencia se originó por la caída de un árbol que obstruyó parcialmente el canal Labradores, acumulando basura y generando un “remanso” que elevó el nivel del agua hasta que ésta desbordó hacia la colonia. “El árbol, junto con los arrastres provocados por la lluvia, bloqueó el flujo normal del canal y el agua encontró salida en la primera calle de la Cuauhtémoc, afectando ocho calles”, explicó.

Ocampo detalló que durante la contingencia se evacuó a una persona adulta mayor con discapacidad y se apoyó a otras cinco en condiciones similares para su reubicación en casas de familiares. “Hasta ahora no se ha requerido habilitar albergues; las personas han preferido permanecer en plantas altas o trasladarse con allegados”, indicó.

Las brigadas municipales trabajan con bombas para extraer el agua y restablecer las condiciones en la zona. “Si el clima lo permite, para la tarde podríamos tener entre un 80 y 90% del agua retirada. Pedimos a la población que cualquier situación la reporte al 9-1-1 para actuar de forma inmediata”, exhortó el titular de Protección Civil.