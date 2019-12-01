Morelia, Mich., a 24 de marzo de 2026.- El panorama político en el estado se encuentra definido, así lo revelan los resultados de la más reciente encuesta de Demotáctica, donde el senador Raúl Morón Orozco se consolida como el perfil indiscutible para encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación al registrar un sólido 26.18% de la intención de voto, una cifra que lo sitúa con una ventaja superior a los siete puntos porcentuales sobre su perseguidor más cercano y marca una distancia irreversible frente al resto de los aspirantes en la entidad.

Este crecimiento sostenido en las preferencias ciudadanas responde a una identificación directa del pueblo michoacano con la trayectoria y el trabajo territorial de Morón Orozco, quien ha logrado aglutinar el respaldo popular muy por encima de figuras como Carlos Torres Piña, que se queda con el 19.03%, o perfiles como Gladyz Butanda y Gabriela Molina que apenas alcanzan el doble dígito, lo que posiciona al legislador como la única figura con la fuerza necesaria para garantizar la unidad del movimiento y asegurar una victoria aplastante en las urnas.

Por su parte Morena está firme como el partido que domina el tablero electoral con un 29.8% de simpatías y que prácticamente duplica la intención de voto de su rival más próximo, el PAN, que apenas llega al 13.99%, reflejo de una oposición desdibujada y sin una propuesta real frente a la visión humanista que el senador impulsa en sintonía con el proyecto nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Bajo este escenario de ventaja definitiva, el pueblo de Michoacán ratifica que Raúl Morón es el elegido para profundizar los cambios de la vida pública y asegurar que el estado se mantenga como un bastión de la transformación.