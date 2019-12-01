Quintana Martínez: Diferencias entre Alfonso Martínez y Marko Cortés "quedaron atrás"; la unidad es la clave para ganar 2027

Morelia, Michoacán, a 7 de enero del 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, aseguró que las diferencias públicas y los desacuerdos pasados entre el edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, y el legislador federal, Marko Cortés, han quedado superados.

Quintana Martínez reconoció abiertamente que el partido ha enfrentado desacuerdos y divisiones en el pasado, señalando que estas fracturas han resultado en "elecciones con pocos resultados satisfactorios".

Por ello, enfatizó la necesidad de un esfuerzo constante: "Tendrán que construir la unidad todos los días, porque están con hilitos", advirtiendo que la división no es una opción viable para el proceso electoral de 2027.

Martínez Alcázar, Perfil Fuerte

Respecto a la postura previa del edil moreliano, quien en un artículo refirió haberse ido del PAN "harto de Marko Cortés", Quintana Martínez afirmó que, a pesar de ello, Alfonso Martínez sigue siendo visto como un perfil fuerte y competitivo para las próximas contiendas.

El líder estatal recordó que la selección de candidaturas se basará en la evaluación y competitividad, no en afiliaciones, "Mientras yo esté al frente del partido, es quien mejor esté evaluado, es el que va a poder ser candidato o candidata".

Finalmente, Quintana Martínez destacó que, en el presente, existe un "excelente diálogo y amistad"entre Alfonso Martínez y Marko Cortés, confirmando que ambos han logrado superar los enfrentamientos del pasado para enfocarse en la construcción de victorias futuras para el PAN en Michoacán.