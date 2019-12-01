“¿Quién sigue? ¿Una servidora? ¿Cómo me piensan silenciar?”: Yarabí Ávila

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 16:27:01

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- “¿Quién sigue? ¿Una servidora? ¿Cómo la piensan silenciar? ¿Asesinándola también? ¿Matándola?”. Con esas preguntas, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, expresó su preocupación por acciones que calificó como intromisiones en la vida de la institución, en un video publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, Ávila González aludió a los asesinatos de Carlos Manzo, exedil de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán. En ese contexto, preguntó qué podría ocurrirle a ella y si habría algún expediente preparado para encarcelarla, en medio de las denuncias públicas que ha realizado.

La rectora sostuvo que continúan las acciones que, a su juicio, buscan intervenir en la autonomía universitaria. Entre ellas mencionó presuntos sabotajes a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Lo más reciente, dijo, fueron los daños en pantallas utilizadas para difundir información institucional. Según datos preliminares, una revisión técnica encontró una variación en el suministro eléctrico que habría afectado sus componentes, actualmente en reparación.

También recordó el incendio ocurrido junto al Estadio Olímpico Universitario.

Yarabí Ávila González cuestionó, además, la invitación que el diputado local Baltazar Gaona García habría extendido al exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio para presidir una comisión vinculada con el proceso de renovación de la Rectoría.

La funcionaria señaló que enfrenta tres juicios políticos en el Congreso de Michoacán, los cuales considera infundados, y afirmó que atenderá los procesos por la vía legal. En su mensaje, la exdiputada local pidió que ninguna mujer sea amenazada o silenciada por ocupar un espacio de poder.