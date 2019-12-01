Querétaro vela por el bienestar animal: Lennyz Meléndez

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Acciones enfocadas en la protección de los animales, la participación ciudadana y la promoción de la tenencia responsable forman parte de la agenda de la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro, confirmó la titular de la dependencia Lennyz Meléndez Chacón.

Detalló que a partir de reportes ciudadanos relacionados con la presencia de perros en la vía pública, el municipio implementó un operativo de supervisión y atención en la colonia San Pedro Mártir.

Durante el recorrido, vecinas y vecinos expresaron su preocupación por la permanencia de animales en espacios públicos y por el avistamiento de jaurías, en algunos casos asociadas con incidentes de mordeduras a personas.

Refirió que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizó un recorrido de carácter preventivo e informativo para atender los reportes ciudadanos, con prioridad en la seguridad de las personas y el bienestar de los animales. Como resultado, varios perros fueron resguardados y trasladados al Centro de Bienestar Animal Lomas de Casa Blanca, donde reciben atención, valoración médica y seguimiento.

“Este tipo de recorridos interinstitucionales continuará en distintas colonias del municipio como parte de una estrategia permanente para atender reportes ciudadanos y prevenir situaciones que afecten la convivencia social, siempre con un enfoque de bienestar animal”.

Además, dijo, con el propósito de fortalecer las acciones de protección y seguridad para los animales en el municipio, la Fiscalía General del Estado de Querétaro sostuvo una reunión de trabajo en donde se acordó la implementación de mecanismos que permitan agilizar la atención de casos relacionados con maltrato, venta ilegal y otras conductas que atenten contra el bienestar animal.

“Las acciones derivadas de esta coordinación permitirán garantizar procesos más efectivos de atención, seguimiento y, en su caso, sanción, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en los canales institucionales de denuncia”.

Enfatizó que como parte del fortalecimiento de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Bienestar Animal realizó una visita a la Fundación Ciudad Maderas. Durante el encuentro se reconoció el trabajo de la Fundación en favor de los animales y se destacó la importancia de construir redes de colaboración que generen impactos reales y sostenibles, desde un enfoque de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

“Ambas partes acordamos mantener un diálogo permanente para explorar futuras acciones conjuntas que contribuyan a la protección de los animales y al fortalecimiento del tejido social”. Finalmente, expresó que la dependencia municipal continúa con la realización de jornadas de adopción en distintos puntos del municipio, con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la adopción responsable.

Estas actividades permiten acercar a los animales bajo resguardo institucional a familias interesadas en brindarles un hogar, además de generar conciencia sobre la responsabilidad y el compromiso que implica adoptar, en espacios seguros y adecuados que favorecen procesos informados y responsables.