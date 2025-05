Querétaro, uno de los estados que más invierte en salud: Héctor Jaime Ramírez Barba

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de mayo de 2025.- Hoy la salud en México está en crisis, ya que el presupuesto para la salud para este año ha sido el peor de los últimos seis sexenios, ya que se le redujeron 110 mil millones de pesos, es decir, un 11 por ciento menos, lo que representan 4 mil pesos por persona para atender a la población, por lo que Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció que Querétaro es uno de los estados que más invierte en salud.

El ex director general del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), recalcó que, además del recorte presupuestario federal para la salud en Querétaro, el sistema queretano, además atiende a todos los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE que no reciben la atención en esas delegaciones, ya que no cumplen su cometido, ya que el INSABI y austeridad republicana solamente refleja el desmantelamiento del sistema de salud, incluyendo el de los estados.

Flanqueada por los integrantes del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso Local, así como el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango García, Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Querétaro aseguró que para garantizar una mayor eficiencia y proteger a la población de sus necesidades, es necesario conservar la administración que se tiene en el estado para que se continúe llevando el mismo control estatal, pues los indicadores positivos respaldan la posición para que Querétaro mantenga su autonomía con el modelo estatal.

Resaltó que en Querétaro se tiene una cobertura y acceso de los servicios de salud superiores al 90 por ciento que se logra a través de centros de salud, clínicas y hospitales regionales además de las políticas públicas que se ofertan en comunidades rurales y marginadas.

“Además de que se cuenta con una estabilidad financiera y administrativa, lo que ha permitido contar con una infraestructura humana, hospitalaria y con personal suficiente y capacitado para cubrir la demanda. Querétaro no necesita retroceder con imposiciones centralistas que ignoran la evidencia y la realidad local, necesita avanzar con orden, con justicia, con respeto a lo que está funcionando”.

Informó que se cuenta con el Centro de Distribución Estatal, que permite concentrar los insumos para la salud; además de un operador logístico, que ha facilitado la distribución de los insumos a las unidades médicas, visitando los 198 centros de salud y las sedes de las 64 unidades móviles cada quince días, y los 5 hospitales cada semana, con un esquema de necesidades máximas y mínimos, para surtir por reposición, con un análisis permanente, ciencia de datos, de los consumos, claves más utilizadas, claves de lento movimiento, y de nulo movimiento, así como caducidades, que permite optimizar la distribución y uso de los insumos.

La legisladora dio a conocer que en el estado se cuenta con un cuadro básico de insumos para la salud para centros de salud y hospitales, adecuado a las causas de enfermedad más frecuentes, consensuado con los especialistas clínicos, en un esquema de vanguardia, e incluso cuando se presentan casos extraordinarios de patologías poco frecuentes, se busca el mecanismo de cómo brindarles los insumos necesarios.

Destacó que se ha buscado el mejor esquema de contratación de servicios integrales o subrogados, que permitan responder a las necesidades de atención, como materiales de osteosíntesis, hemodinamia, anestesia, endoscopia, solo por mencionar algunos; además de que la atención de niños, niñas y adolescentes, así como adultos que viven con cáncer, está garantizada, ya sea con tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia.