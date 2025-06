Querétaro será referente internacional en materia hidríca

Querétaro, Querétaro, 4 de junio del 2025.- La peor infraestructura es la que no se construye, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, a través de un mensaje en redes sociales, en el cual anunció la decisión de turnar al Congreso local la iniciativa que permitirá hacer realidad el Sistema Batán, Agua para todos, proyecto que garantiza el abastecimiento de agua para las familias queretanas durante los próximos 50 años.

El mandatario estatal ponderó que Querétaro no se detiene, por lo que cuando se trata del agua, no podemos darnos el lujo de esperar, dijo. Destacó que aquí no hay improvisación, pues se trata de un proyecto planeado con visión, para actuar antes, lo que, dijo, nos hace ejemplo nacional.

“Este proyecto nos convierte nuevamente en referente nacional. Seremos el primer estado de México y de América Latina que reusará agua. Esto significa que nos comprometemos con el medio ambiente”, afirmó.

Kuri González explicó que garantizar el agua implica el uso de tecnología de punta a la altura de sitios como California, Singapur e Israel, para captar el agua de lluvia y la usada en casa, misma que será llevada a dos plantas potabilizadoras de última generación para darles tratamiento, y para devolver limpia y segura a los hogares queretanos.

“Batán surtirá hasta mil 800 litros por segundo. Similar al Acueducto II, que ha garantizado por dos décadas el agua a las familias. En tres años de construcción, garantizaremos el futuro de tres generaciones”, detalló.

Advirtió que la necesidad es real y latente, en un momento que se viven sequías más graves, con acuíferos sobreexplotados, por lo que este es un compromiso con el medio ambiente y permitirá entregar un estado limpio y sano, además de ahorrar los recursos de los pozos subterráneos, lo que al mismo tiempo promueve la conservación de la biodiversidad de la región.

“Cuando concluya el proyecto, todo el estado, repito: todo el estado, hasta los lugares más alejados, contarán con agua. Ya contamos con el respaldo del Gobierno Federal, de CONAGUA, y el compromiso total de la CEA (...) Hoy más que nunca, necesitamos unidad, decisión y futuro. Porque cuidar el agua es cuidar a Querétaro y a tu familia”, concluyó.