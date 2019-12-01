"Querétaro recuperará su vocación como centro del país para la operación de trenes"; afirmó Claudia Sheinbaum

Querétaro, Querétaro, a 13 de septiembre de 2025.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Querétaro recuperará su vocación como centro del país para la operación de trenes, ahora de pasajeros con el tren Ciudad de México-Querétaro, que estará listo hasta el 2027.

"Querétaro va a recuperar su vocación de centro del país para los trenes de pasajeros, lo sigue siendo para los trenes de carga, porque de aquí de Querétaro va a salir el tren a San Luis Potosí y Nuevo Laredo en frontera con Estados Unidos".

Recordó que las estaciones del tren de pasajeros aportaran al desarrollo económico de las comunidades, por lo que es una ventana para el crecimiento de ingresos.

"Ya este mes inició la construcción del Querétaro-Irapuato que llegara a León y Guadalajara, es la recuperación de los trenes de pasajeros en el país, comunican comunidades, donde hay una estación de tren se desarrolla la comunidad, comunican el estado y permite una mejor comunicación con menos impactos ambientales".

Reconoció los problemas de conectividad y accidentes que tiene la carretera 57, por lo que el tren de pasajeros será una alternativa para comunicar a la Ciudad de México con Querétaro.

"Estamos construyendo el tren Ciudad de México-Querétaro 226 kilómetros, hay accidentes en la 57, varios con problemas en la 57 y hay que apoyar a esta carretera tan importante para el país, cuando esté el tren vamos a poder ir y venir en trne con mucho menos tiempo, va a circular 150 km por hora y vamos a poder llegar en poco tiempo".