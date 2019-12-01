Querétaro impulsa el crecimiento económico sin comprometer el entorno natural

Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, participó en el panel "Industria y gobernanza del agua: alianzas para la sostenibilidad de Querétaro”, organizado por el Consejo Consultivo del Agua del estado de Querétaro, con el objetivo de dialogar y buscar soluciones conjuntas que den certidumbre en el tema hídrico.

A decir del Secretario, el gran reto para Querétaro, es seguir impulsando el crecimiento económico sin comprometer el entorno natural, por ello, a través de la SEDESU se han puesto en marcha diversos mecanismos que promueven la regeneración del agua, la economía circular y la reducción de emisiones.

De igual forma, comentó que en la SEDESU se impulsa el decreto de Áreas Naturales Protegidas, espacios que garantizan la recarga hídrica para reabastecer los mantos freáticos y aseguran que nos brinden un servicio ambiental.

El funcionario comentó que entre las estrategias más recientes destaca la creación de bancos de restauración hídrica en San Juan del Río, un mecanismo que busca captar el agua a través de desarrollos y reintegrarla a los mantos acuíferos mediante pozos, favoreciendo así el equilibrio ambiental y la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.

La presidenta del Consejo Consultivo del Agua del estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, señaló que la industria es un aliado estratégico y son los protagonistas en la construcción de la nueva gestión del agua, pues la transición hídrica debe ser ordenada y el papel del estado es de facilitador.

Por último, expresó que la hoja de ruta se basa en tres líneas de acción: acompañamiento y diálogo permanente con la industria; planeación hídrica inteligente que asegure la eficiencia y circularidad en el uso del agua y reconocimiento e incentivos a la responsabilidad hídrica para reconocer a la industria que tenga buenas prácticas.