Querétaro fortalece ecosistema emprendedor en el EtM Day Chile 2025

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de diseñar estrategias innovadoras para impulsar a las y los emprendedores queretanos, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez y el director del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), Adolfo de la Isla Espinoza participaron en el networking para emprendedores más grande de Latinoamérica, EtM Day “Emprende tu mente”.

La titular de la SEJUVE destacó que la vinculación con ecosistemas de emprendimiento globales abre nuevas oportunidades para que las y los jóvenes del estado posicionen sus iniciativas más allá de las fronteras.

“Con la participación de la SEJUVE y del IQEI en este tipo de eventos buscamos conocer las nuevas formas de negocios, generar alianzas y crear herramientas para que las y los emprendedores queretanos puedan llevar sus ideas de negocio a los mercados nacionales e internacionales, que puedan seguir creciendo y que ello sume al desarrollo económico de nuestro estado”, señaló.

Este evento busca reunir y formar puentes entre emprendedores y grandes marcas para impulsar los proyectos e ideas de negocio de las personas a través de charlas, mentorías, ruedas de negocios y actividades que conectaron ideas, talento e inspiración para las y los asistentes.