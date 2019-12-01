Querétaro expone modelo de desarrollo sostenible ante Singapur

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- En el marco de la visita de Estado que realiza en México el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en una reunión donde las autoridades presentes conversaron sobre cómo ampliar la colaboración entre los gobiernos locales y este país asiático.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, el mandatario estatal realizó una presentación de lo que Querétaro puede ofrecer, así como el ecosistema de inversión que existe en materia de manufactura, manufactura avanzada, de data centers, de desarrollo de industrias de semiconductores, entre otras.

La comitiva queretana, encabezada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, también resaltó que Querétaro es de los principales receptores de inversión de Singapur a través del Fondo Soberano Temasek, con la intención de ampliar mecanismos de innovación, de desarrollo tecnológico y diversos componentes.

A su vez, los representantes del gobierno de Singapur manifestaron interés en la política de descarbonización del estado de Querétaro, además de la iniciativa para reducir las emisiones de CO₂, a través del impuesto ambiental y el sistema de compensaciones.

Dentro de esta reunión, que contó con la asistencia de las gobernadoras de Aguascalientes y Colima, Tere Jiménez e Indira Vizcaíno, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz; también se abordaron los retos que enfrenta cada una de las entidades invitadas, así como las alternativas que se plantean desde las administraciones estatales para responder a los desafíos que tiene el país.