Querétaro está bien gobernado: Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, a 6 de mayo de 2025.- En Querétaro, las cifras hablan por sí solas, somos uno de los estado con menos pobreza extrema, más desarrollo económico y mejores condiciones de vida; y eso no es casualidad, es el resultado de gobernar con visión, con estrategia y con corazón, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, al recordar la importancia de políticas públicas bien implementadas para apoyar la movilidad social y "emparejar la cancha" para todas y todos.

Aseguró que Acción Nacional tiene claro que nadie se puede quedar atrás, por lo que celebró que Gobierno del Estado haya puesto en marcha ocho programas sociales que, con seriedad, sensibilidad y diseñados a partir de diversos estudios técnicos, este 2025 darán atención a la población que más lo necesita.

Uno de estos programas es el apoyo que se da a recién nacidos y a sus madres durante los primeros mil días de vida, otorgándoles apoyo nutricional y artículos de higiene, un programa único en el país.

“Además se atienden a niñas, niños, jóvenes, mujeres, padres trabajadores, personas adultas mayores, y también a quienes cultivan la tierra con esfuerzo. "Cada uno de estos sectores merece especial atención, respeto y herramientas suficientes para salir adelante. Creemos firmemente en empoderar a las personas, para que cada uno, con su propio esfuerzo, pueda dar lo mejor de sí".

Señaló que Querétaro es un ejemplo nacional de buen Gobierno para servir y no para figurar; porque el interés es cuidar Querétaro y a las familias que aquí habitan, la visión de los programas sociales y sus objetivos siempre deben ser bajo la premisa de ayudar a la ciudadanía a salir de la pobreza, y no de volverse dependientes de ellos, como sucede en el caso de programas implementados por Morena y sus gobiernos.

"Hoy, con todo y el incremento en el gasto social federal, la pobreza tristemente no ha disminuido de manera sostenida, por eso consideramos que son programas que no han generado un impacto suficiente, porque no están ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Al contrario, hasta me atrevería a decir que en algunos sectores ha crecido la dependencia a estos programas, cuando los programas sociales deben ser un impulso para mejorar la calidad de vida de la gente y no generar una dependencia a estos".