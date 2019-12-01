Querétaro capital trabaja para mejorar seguridad vial: Pedro Ángeles Luján

Querétaro, Querétaro, a 24 de noviembre 2025.- Actualmente, la capital del estado cuenta con 296 cruces con semáforos, en los que se están instalando nuevas señaléticas que restringen las vueltas continuas a la derecha y priorizan el paso peatonal, afirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, quien enfatizó que se trabaja en una estrategia integral para mejorar la seguridad vial en los cruces semaforizados.

Explicó que ya se realizaron ajustes en puntos críticos como el cruce de Aguirre y avenida Fernando Quintana, en la zona de Los Arcos, donde se habilitó un tiempo específico para el cruce peatonal. “Estamos instalando esta señalética en todos los cruces; posteriormente vendrá la resincronización de los semáforos y campañas de concientización para que se respete al peatón y al ciclista”.

Reconoció que aún existen zonas donde coinciden los flujos peatonales y vehiculares, como en el cruce de avenida Zaragoza con 5 de Febrero, pero aseguró que el proceso avanza de manera gradual. “Primero hay que instalar la señalética y después ajustar la sincronización. Vamos paso a paso”.

Aunque no precisó el número exacto de cruces que presentan esta problemática, reiteró que el objetivo es garantizar que las vueltas a la derecha se realicen únicamente con la luz verde del semáforo y bajo condiciones seguras.

“Pedimos respeto hacia el peatón y hacia el ciclista. La señalética es clave para ordenar la movilidad”.

Además de la infraestructura, detalló que la Secretaría de Movilidad planea campañas de sensibilización para que automovilistas comprendan la importancia de ceder el paso y respetar las nuevas disposiciones. Con ello, se busca reducir riesgos y fortalecer la cultura vial en la capital queretana.