Que niñas, niños y adolescentes mantengan contacto con seres queridos que no tengan la custodia: Vanhe Caratachea

Que niñas, niños y adolescentes mantengan contacto con seres queridos que no tengan la custodia: Vanhe Caratachea
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 15:22:38
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Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Que luego de un divorcio o separación, las niñas, niños y adolescentes puedan seguir en contacto con miembros de su familia externa o personas con quienes mantengan lazos afectivos, propone la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez. 

En tribuna, la legisladora del PAN explicó que cuando existe una separación de los padres, las niñas, niños y adolescentes suelen dejar de ver a ciertos miembros de su vínculo social como tíos, primos o abuelos como consecuencia de los conflictos entre adultos, pero no de su bienestar. 

Expuso que es por ello que propone una reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán para que se reconozca el derecho de los menores de edad a “mantener relaciones personales, contacto regular y convivencia con sus familiares y con aquellas personas con quienes mantengan vínculos afectivos significativos”. 

De acuerdo con la diputada de La Piedad, esta medida responde al interés superior del menor y a lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, además de consistir en una visión moderna del derecho familiar, ya que se observa a los menores como sujetos de derecho y no como una propiedad de los adultos. 

Vanhe Caratachea aclaró que esta iniciativa no propone convivencias forzadas con personas que no ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, sino mantener los vínculos sólo cuando un juez considere que se está preservando el interés superior del menor. 

Para ello, agregó, se tomaría en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, así como su edad, grado de madurez y circunstancias particulares. 

“En las primeras etapas de la vida, la estabilidad emocional y la continuidad de las relaciones afectivas resultan determinantes para el desarrollo integral de la personalidad, la identidad y el sentido de pertenencia”, argumentó en tribuna.

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