Que Harfuch desarticule uno a uno a los grupos criminales y empiece por los más violentos: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch desarticule uno a uno los grupos criminales, desde los más violentos, y que aplique la fuerza del Estado, insistió el dirigente estatal, Memo Valencia, a propósito de la visita del funcionario federal a Apatzingán para revisar el tema de las extorsiones a limoneros.

“¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Agarrar e ir por este grupo criminal de El Botox y El Jando. Ir por ellos, desarticularlos, y luego agarrar y enfocarse en Álvaro Obregón, ir por ellos, desarticularlos, y luego agarrar e irse por Los X. Uno a uno toda la fuerza del Estado concentrarla y desarticular uno a uno los grupos criminales”, dijo.

El presidente priista insistió en que las autoridades federales y estatales ya no deben dar más margen de maniobra a los delincuentes.

“Solo así que vean que no hay margen de maniobra y tienen que empezar obviamente por los más violentos. Los más violentos y El Barbas, allá en Zitácuaro”, mencionó.

Recordó que con anterioridad había advertido la peligrosidad y de lo que son capaces los criminales que operan en la Tierra Caliente, quienes tienen orden de aprehensión a nivel nacional e internacional, incluso al ser buscados por el gobierno de Estados Unidos, y son responsables también de homicidios como el de los luchadores sociales, Hipólito Mora y Bernardo Bravo.

“Ya salió con que siempre sí es El Botox. ¿Se acuerdan que yo les dije quiénes eran? Yo les decía quiénes fueron los autores de este homicidio, obviamente la autoridad tarda más en investigar. Pero esos tipos tienen orden de aprehensión, están relacionados al homicidio de Hipólito Mora también”, aseguró.

El líder del Revolucionario Institucional celebró que, ante sus reclamos en la zona de Álvaro Obregón y las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia, ya se hicieron operativos que brinden seguridad a quienes transitan por esta vía o utilizan la terminal aérea, aunque recalcó, debe ser permanente y no solo mediático.

“Hicieron ya un operativo nocturno. Ojalá y le den continuidad, porque si lo hacen nada más para la nota o para decir, ‘Vamos para que este Memo no esté chingando ya, vamos dos, tres días, no, tiene que ser permanente’; y tiene que ser eso solo una etapa más de ir a detener a esa célula criminal que está siendo un generador de violencia ahí en el municipio de Álvaro Obregón”, comentó.

Memo Valencia afirmó que desde el PRI no se dejará de alzar la voz para denunciar a quienes han suplantado al oficialismo que poco o nada hace para frenar la escalada de violencia en Michoacán y el país entero.

Acompañaron los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez.