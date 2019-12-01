Que ayuntamientos respondan con claridad por daños vehiculares ocasionados por baches, plantea Abraham Espinoza

Morelia, Michoacán a 13 de noviembre de 2026. – “Todos hemos pasado por esto: vamos manejando, cae la llanta en un bache y se daña el rin, la suspensión, la alineación. El golpe es en el momento, la factura llega después. Lo que pocos saben es que la ley ya dice que el ayuntamiento debe responder por ese daño. El derecho existe, el problema es que casi nadie logra ejercerlo”, denunció el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán.

El legislador explicó que para cobrar, la persona hoy debe probar que el bache estaba ahí, que el ayuntamiento lo sabía y que tuvo tiempo de repararlo. Sin embargo, esa información la tiene el propio municipio: la ley no obliga a darle folio a un reporte ni a llevar un registro público, un reporte se puede perder sin dejar huella, no hay plazo para reparar y un bache reportado puede seguir abierto por meses.

“A eso se suma el peritaje, que en un daño menor puede costar casi lo mismo que lo que se quiere recuperar. Y si el ayuntamiento no contesta, la persona no tiene una ruta clara para que alguien resuelva. El resultado es que el derecho está en la ley y se pierde en el trámite”, señaló.

La iniciativa propone que todo reporte de bache cuente con un folio y quede asentado en un padrón público con ubicación, fecha del reporte y fecha de reparación. La delimitación de un plazo para la reparación según el riesgo, sin pasar de treinta días naturales y la reparación inmediata del bache, también se incluyen en la propuesta.



Espinoza Villa aclaró que la propuesta no genera impacto presupuestal: no crea plazas, programas ni dependencias. “Reparar las calles ya es obligación de los municipios, y el folio y el padrón se llevan con los canales y portales que ya tienen. Para adecuarse, se les dan noventa días”, precisó.

Tampoco crea una obligación de indemnizar que la ley no tuviera. “Lo que se hace es facilitar la prueba. El ayuntamiento que repara a tiempo no tiene nada que pagar”, subrayó.

El legislador recordó que en todo el país se discute cómo hacer que reclamar un daño por bache deje de ser un viacrucis: en Baja California se planteó eliminar el peritaje como requisito; en Nuevo León hay propuestas para que los municipios reparen en quince días; en el Estado de México se propuso un procedimiento con acceso al Tribunal Administrativo; en Tlaxcala, un sistema estatal de reporte ciudadano; la Ciudad de México ya tiene un procedimiento y busca ponerle plazo máximo; y a nivel federal se presentó una iniciativa para reformar el artículo 109 constitucional.

“Distintos estados, distintos caminos, el mismo propósito: el bienestar de las personas y de sus municipios. Michoacán puede sumarse con una propuesta que no necesita fondos ni seguros, solo ordenar el reporte, fijar el plazo y facilitar la prueba”, concluyó Espinoza Villa.