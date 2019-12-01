QroBús sigue sin fecha para reactivar servicio de internet en autobuses

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 19:20:14

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos informó que se trabaja para volver a dotar de internet a los autobuses del sistema de transporte público QroBús, aunque aún no hay una fecha establecida para establecer este servicio, aunque podría ser durante el segundo semestre del 2026.

Reconoció que el servicio será dotado por la empresa Señal Éxito, la cual, actualmente es la encargada de la venta de espacios publicitarios en el transporte público, por lo que esperan incrementar sus ventas para habilitar la red en las unidades de QroBús.

"Seguimos en el proceso de esperar para que la empresa nos reporte el incremento en la venta de publicidad (...) Yo espero que muy pronto ya podamos tener una decisión",.

Explicó que a pesar de que se han vendido espacios publicitarios en distintos puntos de la zona metropolitana y en autobuses; aún no se ha logrado consolidar para dotar de internet a las unidades de transporte.

"Sí, se está vendiendo, mas sin embargo, ha ido de manera paulatina, (…), una vez que tengamos ya el recurso nosotros, pues iniciar con la cobertura de internet en las diferentes etapas que nos hemos planteado".

Puntualizó que, antes de la contratación del servicio, la AMEQ analizará cuáles son las rutas en las que se instalarán los módems para dotar de internet a las rutas, aunque no se hará en todos los autobuses.

Aseguro que actualmente las estaciones de QroBús ubicadas en Paseo 5 de Febrero, avenida Constituyentes y la Estación Balvanera ya cuentan con internet.