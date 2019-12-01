PVEM Michoacán Y Asociación de Psicoterapia Especializada firman convenio para el cuidado de la salud mental en el ámbito educativo

Morelia, Michoacán a 16 de febrero de 2026.– En un paso firme hacia el bienestar integral de la comunidad educativa, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, signó un convenio de colaboración con la Asociación de Psicoterapias Especializadas, Psicoanálisis y Neurociencias. Este acuerdo tiene como objetivo principal implementar acciones coordinadas para la promoción y atención de la salud mental entre docentes, personal académico y estudiantes.

A través de este convenio, se desarrollarán actividades integrales de apoyo, orientación y capacitación continua en el área psicológica, con la participación de profesionales de atención especializada. La alianza contempla, entre otros beneficios, la realización de consultas psicológicas a bajo costo, facilitando el acceso a servicios de salud mental de calidad para los usuarios.

Ernesto Núñez Aguilar destacó la relevancia de esta iniciativa en el contexto actual, donde la salud mental se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas. "Desde el PVEM reconocemos que una comunidad educativa emocionalmente saludable es clave para el progreso social. Este convenio refleja nuestro compromiso de trabajar en conjunto con expertos para brindar herramientas y apoyo psicológico accesible a quienes dedican su vida a la enseñanza y a quienes se están formando académicamente", señaló el dirigente.

Por su parte, representantes de la Asociación de Psicoterapias Especializadas, Psicoanálisis y Neurociencias subrayaron la importancia de sumar esfuerzos con instituciones y actores políticos para derribar barreras en el acceso a la atención psicológica. "Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de contención, orientación y tratamiento profesional, contribuyendo así al bienestar emocional y al desarrollo pleno de los individuos en su entorno educativo y personal", mencionaron.

Como parte de la firma, en una suma de esfuerzos por dar seguimiento a los lineamientos del acuerdo, participaron el dirigente municipal de Morelia del PVEM, Christian Jaramillo y la Secretaria de Medio Ambiente del medio ambiente estatal, Vania Díaz.

El convenio establece un marco de colaboración para llevar a cabo talleres, pláticas, seminarios y procesos terapéuticos, adaptados a las necesidades de la comunidad beneficiada. Con esta acción, el PVEM Michoacán y la asociación especializada reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad más consciente y atendida en materia de salud mental.