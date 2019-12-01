PVEM Michoacán, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, llama a reforzar el cuidado animal por temporada de calor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:40:10

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.– Ante el incremento de las temperaturas en la entidad y en seguimiento a la instrucción del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez, la secretaria de Medio Ambiente del partido en Michoacán, Vania Díaz, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las acciones de cuidado y protección hacia las mascotas y animales en situación de calle.

Señaló que durante la temporada de calor, los animales son especialmente vulnerables, por lo que es fundamental evitar exponerlos a altas temperaturas, garantizarles acceso permanente a agua limpia y fresca, así como brindarles espacios con sombra adecuados para su descanso.

“Es importante generar conciencia sobre el impacto del calor en nuestras mascotas. Sacarlas a pasear en horarios adecuados y evitar superficies calientes puede prevenir lesiones graves en sus patas”, destacó.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener al día la vacuna antirrábica, como una medida clave de salud pública que protege no solo a los animales, sino también a las familias michoacanas.

Vania Díaz destacó que estas acciones buscan fortalecer la cultura del cuidado animal y la protección del medio ambiente en Michoacán.

Finalmente, hizo un llamado a la empatía social, invitando a la población a apoyar a los animales en situación de calle mediante acciones sencillas como colocar recipientes con agua en el exterior de los hogares.

“Cuidar de los animales es una responsabilidad compartida. Con pequeñas acciones podemos salvar vidas y construir una sociedad más consciente, solidaria y respetuosa con el medio ambiente”, concluyó.