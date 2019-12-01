PVEM impulsa “Ley Cazzu” a nivel federal para poner fin al “secuestro burocrático” de menores

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.– Con el objetivo de eliminar las barreras burocráticas que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes ante la ausencia o incumplimiento de uno de los progenitores, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, en coordinación con la diputada local de Michoacán, Sandra Arreola Ruíz, anunciaron la presentación de la iniciativa conocida como “Ley Cazzu” a nivel nacional.

La propuesta, que será formalmente presentada en la Cámara de Diputados durante la semana de Pascua, busca reformar disposiciones legales para priorizar el interés superior del menor en trámites de movilidad y salud. Con esta ley, la madre o tutor presente podrá obtener documentos como el pasaporte o autorizar cirugías de emergencia sin requerir el consentimiento de un progenitor ausente o que incumpla con sus obligaciones.

La diputada local Sandra Arreola Ruíz, autora original de la iniciativa en el Congreso de Michoacán, explicó que la ley adopta el nombre de la cantante Cazzu, luego de que su caso visibilizara una problemática que enfrentan miles de familias en el país. Actualmente, los procesos judiciales para obtener un permiso de salida del país pueden tardar de seis a ocho meses, tiempo en el que niñas, niños y adolescentes pierden becas, tratamientos médicos, torneos deportivos e incluso oportunidades educativas.

“No es una ley contra los padres, es una ley contra la irresponsabilidad. Quien se ausentó, en los hechos, dejó de ejercer su derecho a la patria potestad”, afirmó Arreola Ruíz.

Por su parte, el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar subrayó que la Ley Cazzu también representa una herramienta fundamental para combatir la violencia vicaria, una modalidad de maltrato en la que un progenitor utiliza a los hijos e hijas como medio para dañar a la expareja.

“Muchos padres, solo por molestar a la expareja, perjudican a los menores negándoles el pasaporte o permisos básicos. Esto es una realidad enorme en estados con alta migración como Michoacán, donde el padre se va, hace una nueva vida y deja a la familia en total indefensión”, señaló Núñez Aguilar.

El legislador destacó que la iniciativa permitirá documentar de manera sencilla, mediante sentencias de pensión alimenticia incumplidas, que el progenitor ausente no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo y bienestar del menor.