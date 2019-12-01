Puerto LC elevará capacidad de movilidad de carga a 2.3 millones de contenedores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 11:47:30

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Con una inversión de 33 millones de dólares por parte de la empresa Hutchison Ports, el Puerto de Lázaro Cárdenas continúa su consolidación como uno de los centros logísticos importantes del país, ya que, la Fase III de expansión, permitirá elevar la capacidad de movimiento de carga de 1.8 millones a 2.3 millones de contenedores anuales, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal detalló que esta modernización integral no solo fortalecerá la competitividad logística y operativa del puerto, sino que optimizará la preparación de la entidad para atender el crecimiento del comercio internacional.

"Con estas acciones impulsamos el desarrollo económico de la entidad. Recientemente se incorporaron 12 nuevas grúas eléctricas ARTG 6+1, las cuales permitirán un mayor margen de maniobra y potenciarán de manera significativa la capacidad de movimiento de carga", señaló Ramírez Bedolla.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, subrayó que durante el año pasado se movilizaron 27.3 millones de toneladas de carga.

Además, explicó que los 33 millones de dólares de inversión contemplan obras clave de infraestructura, entre las que destacan la construcción de 345 metros adicionales de muelles y la incorporación de 28 hectáreas de nueva área operativa.