Puertas abiertas a los Calderón: PAN 

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto del 2025.- El Comité Nacional del PAN, mantiene la mano extendida a la familia Calderón Hinojasa, y esperan se sumen a los trabajos del albiazul, señaló Eduardo Rivera Pérez, secretario de Desarrollo Social y Vinculación del CEN.

Reconoció que eventualmente mantienen contacto con la familia del ex presidente de la República Felipe Calderón.

"Felipe Calderón, Margarita Zavala, sus hijos, son para nosotros líderes que han tenido un papel muy importante dentro de la vida política de Acción Nacional y de nuestro país y siempre, tanto anteriormente como actualmente en esta dirigencia, tienen la mano extendida por parte del Comité Ejecutivo Nacional.... y estaremos también dispuestos a que puedan sumarse también a este trabajo que está haciendo la dirigencia nacional", comentó el ex presidente de Puebla durante su visita por la capital michoacana.

Cuestionado sobre la presunta relación de un líder criminal Servando Gómez, alias La Tuta, con Luisa María Calderón Hinojasa, tema revivido a raíz de la extracción del capo, Rivera Pérez dijo no harán caso a los trascendidos.

"Indudablemente hay una estrategia de querer igularnos a quienes hoy, quienes fungen en el gobierno, tienen ligas, hay que decirlo, con grupos criminales. ¿Quién de los funcionarios, de qué partido el gobierno de los Estados Unidos ha señalado por haberles quitado la visa, todos absolutamente son gobernantes emanados del partido Morena", comentó el representante panista.