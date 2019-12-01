Puedes pagar el refrendo vehicular 2026 en cuestión de minutos: Luis Navarro

Puedes pagar el refrendo vehicular 2026 en cuestión de minutos: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 09:05:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- Por medio de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, la ciudadanía tiene oportunidad de pagar el refrendo vehicular 2026 desde cualquier dispositivo o lugar en cuestión de minutos, con el descuento del 10 por ciento ya incluido, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Manifestó que para acceder al portal y efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito, es fundamental anotar las placas y el número de serie del vehículo, operación que destaca por ser ágil, sencilla, confiable y transparente.

Recordó a la población que también desde la plataforma digital es posible generar una orden de pago, en caso de no contar con tarjeta de crédito o débito, para realizar la operación en efectivo en una sucursal bancaria, tienda de autoservicio o de conveniencia.

Invitó a propietarios de todos los vehículos, desde automóviles y camionetas hasta camiones, pipas y diversas clase de transporte, a aprovechar el 10 por ciento de descuento en refrendo 2026 durante el mes de enero.

Finalmente, el tesorero estatal expuso que los recursos que ingresan a las arcas por medio del pago de refrendo vehicular, se traducen en acciones palpables a favor de la sociedad michoacana, impulsando el desarrollo y, principalmente, la obra pública e infraestructura.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec
Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"
Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Comentarios