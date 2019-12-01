PSF Independencia abre próximo mes; bajo puente tendrá cancha de pádel: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:50:15

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el Paso Superior Ferroviario (PSF) Independecia, en la ciudad de Morelia, abrirá a la circulación el próximo mes de abril; contará con un bajo puente que tendrá cancha de pádel y gimnasio al aire.

Durante una revisión de obras en la capital michoacana, el mandatario estatal apuntó que no solamente se trata de una obra que será de beneficio vial y de seguridad, sino también para temas medioambientales, pues evitará la concentración de coches cuando el tren circula o incluso se detiene para realizar maniobras.

Se estima que más de 15 mil vehículos se detienen al día a causa de la circulación del ferrocarril.

Ramírez Bedolla puntualizó que se incluye en la obra un puente peatonal para que los ciudadanos puedan atravesar la calle cuando el tren sea un obstáculo para ello. Subrayó, es una obra que será amigable en primer lugar con el peatón, pero también de seguridad para los automovilistas.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), explicó que se trata de un paso superior de 480 metros, con una inversión estatal de 350 millones de pesos; dos carriles laterales, banquetas y ciclovía nuevas.