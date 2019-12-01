Proteger los derechos de las infancias, un compromiso con el porvenir de Querétaro: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Proteger los derechos de la niñez no es sólo una obligación legal, sino un compromiso ético con el presente y el porvenir del estado, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, al presidir la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de Querétaro.

En este encuentro, el funcionario estatal tomó protesta a las y los integrantes de la sociedad civil que se integran al Sistema, además de que atestiguó la presentación del avance del Plan Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, el cual, dijo, debe consolidarse como una herramienta viva, medible y evaluable, que permita traducir los compromisos en resultados concretos en la vida cotidiana de este sector prioritario para la administración estatal, por lo que es fundamental la integración de un grupo de participación de las infancias.

"No hay política pública legítima en materia de niñez sin la participación activa de las propias niñas, niños y adolescentes. Por ello, la aprobación de la convocatoria pública para la integración del Grupo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro representa un paso fundamental. Este grupo no debe ser simbólico. Debe ser un espacio real de escucha, de incidencia y de construcción colectiva, donde sus voces sean tomadas en cuenta en las decisiones que les afectan. Escucharlos no es una concesión; es una obligación del Estado", resaltó.

Gudiño Torres reiteró que, desde el Poder Ejecutivo del Estado, se mantiene el compromiso de fortalecer el funcionamiento del SIPINNA como instancia de coordinación efectiva; impulsar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad; garantizar la participación sustantiva de niñas, niños y adolescentes; y asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede atrás.