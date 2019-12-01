Proteger las guitarras de Paracho es defender la soberanía: Gaby Molina

Proteger las guitarras de Paracho es defender la soberanía: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 16:38:03
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Paracho, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Refrendando su apoyo a las comunidades y artesanos, Gaby Molina recorrió talleres, plazas y espacios públicos, escuchó de primera mano las inquietudes, propuestas y necesidades de los sectores productivos de la región, los cuales  todos los días fortalecen la economía local y preservan la identidad de Michoacán.

La jornada para la Defensa de la Transformación y la Soberanía, comenzó con una visita al taller artesanal de guitarras de Juan Carlos Jiménez Onchi donde dialogó con lauderos de la región y enfatizó que proteger las guitarras de Paracho es defender la soberanía, en un mundo global y competitivo donde se deben impulsar precios justos, como destacó en esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más tarde, conversó con artesanas y artesanos, quienes compartieron el esfuerzo que representa conservar una tradición que da sustento a sus familias y mantiene viva la expresión de la cultura michoacana. 

Posteriormente recorrió el Mercado Municipal, donde encabezó un brigadeo para repartir el periódico Regeneración; conversó con comerciantes y locatarios sobre los retos que enfrentan para sacar adelante sus negocios. También caminó por la plaza y la avenida principal de Paracho, escuchando a mujeres, jóvenes y familias que coincidieron en la importancia de fortalecer las oportunidades para las comunidades desde el trabajo y la cercanía.

La gira concluyó con una visita a la fábrica de guitarras Cerro Grande, de Alberto Navarro donde estuvieron Guillermo Anota Zalpa, Omar Monroy Ramírez, José Manuel Monroy, Alejandro Gómez y Jorge Velázquez, dueños de otras fábricas; ahí conoció el proceso de elaboración de las guitarras y reconoció el valor del trabajo artesanal como motor de la economía local. "Hoy Paracho nos recordó que Michoacán se transforma escuchando a quienes trabajan todos los días por su comunidad", expresó.

Gaby Molina afirmó que el segundo piso de la transformación debe seguir construyéndose desde las comunidades, poniendo en el centro a quienes producen, venden, crean y sostienen la vida cotidiana de Michoacán. Reiteró que recorrer el estado, escuchar con respeto y mantener un diálogo permanente con la gente es la mejor manera de construir un proyecto cercano, con soluciones que respondan a las necesidades reales de las familias y fortalezcan el bienestar en cada región.

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