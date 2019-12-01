Propuesta de reforma a la Ley de Víctimas, necesaria para fortalecer operatividad de CEEAV

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- El fortalecimiento de las atribuciones y alcances de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) es una necesidad impostergable, para garantizar una atención integral y una defensa adecuada a las personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, señaló Víctor Manuel Serrato Lozano.

Lo anterior, al conocer la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo que presentó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la sesión de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán.

Al respecto, el titular de la CEEAV Michoacán, opinió que esta propuesta, no solo robustecerá el trabajo institucional, sino que dará mayor garantía y certidumbre en la defensa y protección a los derechos de las personas víctimas.

Serrato Lozano coincidió en que para transitar hacia la justicia, reparación integral, la debida diligencia y protección de las víctimas, se requiere de un presupuesto suficiente, áreas de atención especializadas, personal profesional; así como la armonización legislativa.

El Comisionado confió en que la coordinación de esfuerzos permitirá avanzar hacia una institución robustecida y con las capacidades operativas suficientes para brindar una atención oportuna y satisfactoria; que permita consolidar un estado garante y protector de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.