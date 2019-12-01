Proponen instaurar el Día Nacional del Aguacate para reconocer su impacto económico y cultural

Proponen instaurar el Día Nacional del Aguacate para reconocer su impacto económico y cultural
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:49:59
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Ciudad de México, 20 de marzo de 2026.- El Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para instaurar el Día Nacional del Aguacate cada 31 de julio, con el objetivo de reconocer la importancia económica, histórica y cultural de este producto en el país.

La propuesta fue impulsada por el diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, quien destacó que México es el principal productor mundial de aguacate y uno de los mayores exportadores a nivel internacional.

El legislador señaló que la conmemoración busca visibilizar el peso del aguacate en la economía nacional, así como su relevancia en la identidad gastronómica del país.

No obstante, la iniciativa se limita a un carácter simbólico, ya que no contempla apoyos económicos, medidas de seguridad ni acciones específicas para atender problemáticas que enfrenta el sector.

Entre ellas destaca la extorsión a productores, una situación que afecta principalmente a entidades como Michoacán, donde el cobro de piso forma parte de los desafíos cotidianos y repercute directamente en la producción del llamado “oro verde”.

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