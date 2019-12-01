Proponen distribución equitativa del presupuesto 2027 para municipios de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Para que haya una distribución equitativa del presupuesto 2027 en los municipios con mayores necesidades, la diputada Claudia Díaz Gayou presentó tres Iniciativas de Ley, de un total de 10 con las que se pretende que los municipios que más lo necesitan obtengan mayores recursos.

Recordó que, al día de hoy, en Querétaro hay más de 2 millones 600 mil habitantes, el municipio de El Marqués es el que mayor crecimiento poblacional ha tenido, lo que podría perjudicar a 14 ayuntamientos de los 18 del estado, que enfrentan una disminución de habitantes. Y es que, la distribución de los recursos se hace con base al número poblacional, por lo que se está en riesgo de que a estos se les considere con menos participaciones estatales para el próximo año.

Por lo que, dijo, con estas tres iniciativas se pretende fortalecer la autonomía municipal, reduciendo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y se pueda repartir el dinero a todos los municipios de forma transparente y de manera automática.

Indicó que la primera iniciativa reforma la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se pretende fortalecer la hacienda municipal, estimándose que, si el estado de Querétaro recauda alrededor de 7 mil millones de pesos, de estos se propone que el 22.5 por ciento se le entregue de manera obligatoria a los municipios, que representan alrededor de 1 mil 675 millones de pesos.

Recordó que la segunda iniciativa trata de cómo se puede tener una mejor garantía para fortalecer a los municipios, es decir, que el dinero federal que recibe el estado sea incrementado para que se pueda transferir a estos.

“Si la federación le entrega al estado el 22.5 por ciento de impuestos, se propone subir el .5 por ciento para que se pueda tener el 27.5 por ciento de dinero para los municipios y estos puedan tener más dinero de la federación, fortaleciendo el desarrollo de infraestructura y de desarrollo social”.